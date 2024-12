Abusivismo, Gratteri punta il dito su Bacoli: «Se viene un terremoto, e ci sono morti, non voglio i funerali di stato»

BACOLI – Continua l’approfondimento del Procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sulla questione abusivismo nei Campi Flegrei, nelle isole ovvero nei territori che ricadono nella zona rossa. In un’intervista rilasciata a Piazza Pulita su La7, Gratteri ha puntato l’indice su Bacoli, dove sono presenti numerose abitazioni abusive.

LE DICHIARAZIONI – «Bacoli è uno dei paesi con alta sismicità, si trova in zona rossa, la terra si sta alzando. Non succede, ma se viene un terremoto, se muore un bambino di due anni o un vecchio di novanta anni, da procuratore di Napoli non voglio funerali di stato”, ha affermato Gratteri. “Io per poter demolire ho chiesto dei soldi al sindaco di Napoli, Manfredi, ma mi ha detto che non li ha. Ho fatto riunioni con i sindaci di paesi flegrei. De Luca ha dato i soldi ai Comuni per poter demolire. Se proseguirò con le demolizioni? Io applico le leggi. Poi devono dare una casa a queste persone? Ci devono pensare gli amministratori, nessuno gli ha ordinato di fare i politici», ha sottolineato il Procuratore.