I panettoni del famoso pasticciere d’Italia al «Bar Kaly Yuga» di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Anche quest’anno ci sono i panettoni del pasticciere più famoso d’Italia, Sal De Riso, nell’offerta natalizia del «Bar Kaly Yuga» di Pozzuoli. Da qualche giorno, infatti, lo storico bar-caffetteria che sorge in via Cosenza ha messo in vendita, e in esclusiva, panettoni di ogni forma e ogni misura. Oltre che di ogni gusto. Classico milanese, classico mandorlato, tiramisù, smeraldo al pistacchio sottobosco, nuvola al cioccolato bianco, amalfitano. Inoltre sono disponibili anche i panettoni da mezzo chilo al cioccolato senza glutine e senza lattosio. Insomma, al Bar Kaly Yuga l’offerta è per tutti i gusti!

LE FOTO