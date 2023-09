A Varcaturo i funerali della piccola Anna

VARCATURO – Bella come il sole e piena di sogni era Anna Sommella, la ragazzina di 15 morta l’altro ieri sera in un incidente stradale a Varcaturo. A questa età si è ancora piccoli, nonostante ci si senta già donne. La scomparsa di Anna ha lasciato sotto shock un’intera comunità che domani mattina si stringerà attorno ai genitori dilaniati da un dolore inimmaginabile. I funerali si svolgeranno alle 10.30 nella parrocchia di San Luca a Varcaturo dove in centinaia sono pronti a tributare l’ultimo saluto alla piccola Anna.