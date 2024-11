A Quarto arriva l’unità cinofila della Polizia Municipale

QUARTO – Il corpo di Polizia Municipale di Quarto, diretto dal maggiore Ludovico Di Maio, ha da poco istituito, in via sperimentale, il nucleo cinofilo. Si tratta di un nuovo strumento finalizzato al contrasto del degrado urbano. L’’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale. che ha deciso di investire in termini di prevenzione e sicurezza. Nell’ultimo anno, infatti, a Quarto sono state installate oltre 90 telecamere di videosorveglianza e per il 2025 è previsto l’arrivo di nuovi agenti di Polizia Municipale.

L’ATTIVITA’ – L’unità cinofila che verrà impiegata in determinati punti della città, è composta da Eva, pastore tedesco grigione, e dal suo conduttore, l’agente Alessandro Castiglione. Il servizio oltre alla ricerca di stupefacenti mira a prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità e a promuovere e tutelare la legalità. Inoltre, l’unità sarà impiegata anche in servizi di ordine pubblico e di sensibilizzazione verso i cittadini. Eva, visiterà infatti le scuole e sarà utilizzata anche per le azioni di educazione stradale catturando l’attenzione dei ragazzi.