POZZUOLI/ Evade dai domiciliari: pluripregiudicato arrestato dalla Polizia a Monterusciello

POZZUOLI – È finito in manette S.C., 59enne di Pozzuoli residente a Monterusciello, evaso dagli arresti domiciliari nove giorni fa. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in seguito a un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Alla misura si è arrivati in seguito alla segnalazione inviata dai poliziotti puteolani, che il 10 novembre scorso avevano rintracciato l’uomo dopo che era evaso dalla propria abitazione. Sul 59enne gravano numerosi precedenti penali per rapina, furto aggravato, ricettazione, truffa e sostituzione di persona.