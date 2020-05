POZZUOLI – A partire da lunedì 25 maggio 2020, riapriranno al pubblico Villa Avellino, l’Oasi di Monte Nuovo e il Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne, rimasti chiusi durante tutto il periodo dell’emergenza covid. L’amministrazione comunale di Pozzuoli raccomanda i cittadini di rispettare le regole della distanza interpersonale di almeno un metro (se non appartenenti allo stesso nucleo familiare), dell’obbligo della mascherina e del divieto di fare assembramenti. Si ricorda, inoltre, che in base all’ordinanza regionale in vigore è consentito svolgere in questi luoghi attività sportiva solo fino alle ore 8:30 e rispettando l’obbligo della distanza sociale di almeno due metri.