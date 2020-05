POZZUOLI – «Lunedì 4 riapriremo al pubblico il cimitero comunale. Dopo una lunga attesa potremo così tornare a rendere visita ai nostri cari e raccoglierci in preghiera sulle loro tombe. Chiedo a tutti però di rispettare con scrupolo le misure di sicurezza individuale, ovvero l’utilizzo di mascherine e il distanziamento sociale. Ricordiamoci che non siamo usciti ancora dall’emergenza e che il rischio contagio è sempre dietro l’angolo». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, annunciando la riapertura del civico cimitero di via Luciano, chiuso al pubblico da oltre un mese per l’emergenza covid e dove, fino a domenica, continueranno ad essere consentite solo le operazioni di inumazione delle salme.

I FUNERALI – Gli uffici amministrativi del cimitero resteranno invece ancora chiusi al pubblico fino all’11 maggio. Ricordiamo, infine, che secondo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da lunedì saranno nuovamente consentite le cerimonie funebri ma fino ad un massimo di quindici congiunti, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.