POZZUOLI – In considerazione delle restrizioni stabilite dal decreto legge del governo per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio, a Pozzuoli è stata disposta la chiusura dei parcheggi Molo Caligoliano, Mercato Ittico all’Ingrosso, Multipiano e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne per i giorni 25, 26, 27 dicembre 2020 e 1, 3 e 6 gennaio 2021. Il solo parcheggio del Mercato Ittico all’Ingrosso resterà aperto domenica 27 dicembre dalle ore 5 alle ore 14:30. Nella stessa ordinanza, il sindaco ha inoltre disposto che gli stessi parcheggi, nei giorni 24 e 31 dicembre e 5 gennaio 2021, chiuderanno alle ore 18:30.