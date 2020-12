POZZUOLI – Sedici persone sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore a Pozzuoli dove i tamponi processati sono stati 314. Nel bilancio del 23 dicembre ci sono anche 34 guariti che portano così a 1391 le persone attualmente contagiate in città, di cui 1285 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatiche o con pochi sintomi, mentre 18 risultano ancora ricoverate negli ospedali della provincia.