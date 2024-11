A Pozzuoli oltre 500 partecipanti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero e 40 scuole per il premio “Publio Virgilio Marone”

POZZUOLI – Cinquecentoventicinque autori provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno candidato le loro opere per la V edizione del Premio Letterario Nazionale Publio Virgilio Marone. Sono invece 39 le scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno presentato lavori collettivi dei loro studenti. Cinque i Premi Virgiliani assegnati per alti meriti culturali. I vincitori di quest’anno: il filosofo e scrittore Nino Daniele, il vice direttore de Il Mattino e scrittore Vittorio Del Tufo, il fotoreporter Sergio Siano, la direttrice della Biblioteca della Facoltà di Architettura della Federico II Cinzia Martone e l’assessore alla cultura del Comune di Quarto e insegnante Raffaella De Vivo. I premi Virgiliani riceveranno un’opera in esclusiva realizzata dall’artista Barbara Melcarne.

I PREMI – Queste le sezioni a cui saranno consegnati i premi: poesia edita e inedita, poesia in latino, poesia edita e inedita in lingua napoletana o in altre lingue e dialetti, saggistica edita e inedita, narrativa edita e inedita, servizio giornalistico edito. Le giurie hanno dovuto lavorare alacremente durante gli ultimi mesi per attribuire i primi premi e le menzioni speciali. Main sponsor di questa edizione è Givova, azienda leader dell’abbigliamento sportivo. Il Premio Virgilio in questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento nel panorama delle iniziative culturali di carattere nazionale. Quest’anno la cerimonia di premiazione, che si terrà nella mattinata di sabato 23 novembre sarà ospitata nella prestigiosa Sala Radio dell’Accademia Aeronautica in via San Gennaro Agnano a Pozzuoli. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Premio (publiovirgilio.it) e sui social grazie alla regia di Salvatore Basile. Presenteranno Luisa Perfetto e Arturo Delogu. Fotografo ufficiale è Luigi Borrone.

LA MANIFESTAZIONE – “Il premio nasce per rendere omaggio a Virgilio, il più importante autore classico – spiega il professore Ciro Biondi, ideatore della manifestazione – Negli ultimi anni abbiamo avuto sempre più attenzione del mondo della cultura e l’adesione di importanti realtà. Quest’anno siamo all’Accademia Aeronautica un luogo importante e suggestivo. Il Premio sta diventando anche un’occasione per conoscere Napoli e il territorio dei Campi Flegrei. Molti premiati conosceranno il fascino del nostro territorio e dell’imponente patrimonio culturale presente”. Ad organizzare l’evento Dialogos – Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con New Media Press Edizioni. Il premio è in collaborazione con altre realtà del territorio. L’evento gode del patrocinio morale dell’Accademia Aeronautica, del Comune di Napoli, del Comune di Pozzuoli, del Comune di Quarto, del Comune di Bacoli, del Comune di Monte di Procida, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei. La rete associativa che organizza il Premio è composta da BmSpazioArte, associazioni Artemide, Lux in Fabula, Villaggio Letterario, Gruppo Archeologico Kyme, Napoli Europea e Lunaria A2.