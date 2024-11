Controlli dei carabinieri sulle isole, denunce e sanzioni

ISCHIA E PROCIDA – Controlli straordinari nelle isole di Ischia e Procida. I carabinieri della compagnia ischitana hanno presidiato i porti turistici e le piazze più affollate della movida isolana. Arrestato un 54enne del quartiere napoletano di Pianura. Controllato all’interno di una camera di un hotel di Ischia, nascondeva 4 dosi di cocaina, 450 euro in contante ritenuto provento illecito e 3 cellulari. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e sarà proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola verde. E’ ora in carcere in attesa di giudizio.

LE DENUNCE – Guida in stato di ebbrezza il reato ipotizzato per un 43enne di Barano d’Ischia. I carabinieri lo hanno controllato in via Mazzella, alla guida della sua auto. L’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito. Per lui anche il ritiro della patente. Denunciato per incendio colposo un 49enne procidano. In un terreno in via Salita Castello ha appiccato un fuoco per liberarsi di una cumulo di foglie secche. Complice il vento, ha perso il controllo delle fiamme.

I CONTROLLI – Il rogo è stato estinto senza danni rilevanti da personale della protezione civile, nonostante alcuni tentennamenti del 49enne nel garantire l’accesso al suo fondo. Durate il servizio sono state identificate 133 persone, rilevate decine di infrazioni al codice della strada. Non sono mancate segnalazioni alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti.