POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto l’apertura, con ingresso contingentato in un numero massimo di 5 utenti, del mercato al dettaglio di via Fasano a partire da martedì 5 maggio 2020, raccomandando gli operatori e i cittadini di rispettare le misure di sicurezza individuali e il distanziamento sociale. Nello stesso atto il primo cittadino ha anche specificato che tutte le domeniche, a partire dal 3 maggio, gli esercizi commerciali riguardanti il settore alimentare potranno restare aperti dalle ore 8 alle ore 14. Dalla prossima domenica anche il Mercato Ittico all’Ingrosso potrà aprire con ingresso contingentato in modo che possa essere garantita la distanza sociale. Resta inoltre consentita l’attività per tutti i giorni della settimana (quindi anche la domenica) a bar, gelaterie e pasticcerie dalle 7 alle 14 e agli altri servizi di ristorazione dalle ore 16 alle ore 23, con la sola modalità della consegna a domicilio.

ASPORTO – A partire da lunedì 4 maggio, in base a quanto disposto dall’ultimo dpcm, sarà consentito anche l’asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Con un’altra ordinanza, infine, il sindaco Figliolia ha prorogato fino al 10 maggio 2020 la limitazione dell’accesso agli uffici comunali, aperti solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attività della polizia municipale e della protezione civile. Per gli altri servizi, e solo per comprovate urgenze, l’accesso alla casa comunale sarà permesso previa prenotazione telefonica o telematica. Nel provvedimento si dà anche incarico alla dirigenza di procedere alla stesura di un “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del virus covid-19 nel Comune di Pozzuoli”, condiviso con le organizzazioni sindacali, il Servizio di Prevenzione e Protezione e con quello della Sorveglianza Sanitaria.