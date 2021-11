POZZUOLI – Sarà realizzata nel Parco Urbano Attrezzato, in via Vecchia delle Vigne, nella zona della Solfatara, una nuova area dedicata alla sgambatura dei cani. Lo ha deciso il comune di Pozzuoli che ha finanziato 10mila euro per gli interventi all’interno di uno spazio verde di circa 600 metri da destinare agli “amici a quattro zampe”. L’obiettivo è di consentire ai numerosi cani padronali assidui frequentatori dell’area, di poter utilizzare in sicurezza uno spazio appositamente dedicato, simile a quelli già realizzati per le zone di Monterusciello e Rione Toiano.