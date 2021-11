POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha indetto un nuovo bando per l’affidamento del servizio di manutenzione del manto erboso dello stadio “Domenico Conte”. L’impegno di spesa è di 38mila euro (oltre l’iva), come base d’asta per la fornitura del servizio che dovrà essere effettuato per l’intero 2022 a partire dal 1 gennaio. La procedura avverrà attraverso la piattaforma MEPA in quanto si tratta di contratti sotto soglia. Attualmente lo stadio comunale Domenico Conte ospita le partite interne della Puteolana 1902 che milita nel campionato di Eccellenza.