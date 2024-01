A Pozzuoli l’incontro “Roma e i cristiani”: interverrà il vescovo Villano

POZZUOLI – Nella giornata di venerdì 26 gennaio, alle 18, nell’auditorium Alfonso Castaldo, in via Campi Flegrei a Pozzuoli, si terrà un incontro dal tema “Roma e i cristiani”, per trattare del rapporto tra la vicenda di Gesù di Nazareth e la storia dell’Impero Romano. La vita di Gesù e la presenza dei suoi discepoli segnarono così profondamente Roma e i territori al di fuori dell’impero da lasciare tracce profonde, che gli storici ricompongono in un mosaico ricco di dettagli e che si apre a scenari sempre più coinvolgenti. In particolare la città di Pozzuoli con la sua vocazione portuale si inserì in questo racconto come protagonista, potendo vantare anche la presenza dell’apostolo Paolo che nella primavera del 61 d.C. fu accolto sulle sue sponde da una comunità di fratelli. La data del 26 gennaio consente, inoltre, di poter ricordare l’Apostolo, ricorrendo il 25 gennaio la memoria liturgica della sua “Conversione”. L’occasione della conferenza è data dalla presentazione del libro “Roma e i cristiani. Materiali e metodi per una rilettura (2023)” del professor Giancarlo Rinaldi, che ha dedicato a questo tema tutta la sua ricerca di storico, offendo prospettive nuove di approccio alle grandi questioni storiografiche. Interverranno all’evento diversi studiosi tra cui le professoresse Gea Palumbo e Maria Teresa Moccia di Fraia e il professor Luca Arcari. All’evento organizzato dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Pozzuoli sarà presente anche l’autore. Interverrà monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e di Ischia.