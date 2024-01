QUARTO/ Inaugurato il nuovo centro anziani nel bene confiscato alla camorra in via Kennedy

QUARTO – Inaugurato il nuovo centro anziani di Quarto, in via Kennedy. Uno spazio di aggregazione che nasce in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Un segno, l’ennesimo, di riscatto e recupero ad uso sociale della nostra città. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Antonio Sabino, insieme a Mario Morcone, assessore alla Legalità e Beni Confiscati della Regione Campania. Presente anche l’assessore Raffaella De Vivo con una rappresentanza della cooperativa sociale Giuli-Partner Associazione Arte nei Campi Flegrei. «Sarà non solo un centro di socialità, ma anche di comunità per gli anziani della nostra città. Ridiamo al territorio un nuovo spazio, un punto di aggregazione sociale importante», le parole del primo cittadino.