«Fuocarazzo» a Pozzuoli, ragazzini lanciano bottiglie contro la Polizia

POZZUOLI – Stavano preparando l’accensione di un “fuocarazzo” tra i palazzi di Traversa Napoli quando i residenti hanno chiesto l’intervento della Polizia dopo aver tentato di farli desistere. Alla vista delle volanti, anziché andare via, hanno lanciato diverse bottiglie di plastica contro i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. E’ successo nella notte al confine tra via Napoli e Dazio, in via Traversa Napoli. Dopo il lancio di bottiglie in “segno di sfida”, gli autori si sono dati alla fuga mentre alcuni giovanissimi sono stati fermati e identificati. Durante il trambusto è stato anche ribaltato un contenitore per la raccolta di indumenti. Sul posto sono giunte anche volanti dal commissariato di Bagnoli e una pattuglia dei carabinieri di Pozzuoli. La situazione dopo pochi minuti è tornata alla normalità.

