A Pozzuoli la “Giornata della memoria” 53 anni dopo lo sgombero del Rione Terra

POZZUOLI – Il 2 marzo andrà in scena a Pozzuoli la “Giornata della memoria puteolana” nel giorno del 53esimo anno dallo sgombero del Rione Terra. La manifestazione è stata organizzata da FreePozzuoli e dall’Osservatorio per la tutela dell’ambiente e della salute, con il patrocinio del comune di Pozzuoli e con la collaborazione dell’associazione culturale “Lux in Fabula” insieme ad Antonio Isabettini, storico ed esperto di Rione Terra.

L’INIZIATIVA – E’ finalizzata a rievocare la drammatica giornata che segnò lo sgombero degli abitanti del rione attraverso un’ordinanza del prefetto. A partire dalle 17 di giovedì, a Palazzo Migliaresi, saranno proiettai filmati anche inediti, ci saranno testimonianze, saranno dibattute proposte sulla destinazione dell’antica rocca a distanza di 53 anni e ci sarà un intermezzo artistico con canzoni e poesie dedicate all’evento. I lavori saranno introdotti e coordinati da Ciro Di Francia – presidente Osservatorio tutela ambiente e salute. Interverranno: Luigi Manzoni – sindaco di Pozzuoli; Giovanna Di Francia – coordinatrice FreePozzuoli. Antonio Isabettini – cultore di storia locale; Claudio Correale – presidente associazione culturale “Lux in Fabula”; l’attrice Adele Pandolfi, la poetessa Luisa de Franchis, il cantautore Salvatore Gatto, il presidente dell’associazione “Licola mare pulito” Umberto Mercurio.