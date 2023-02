POZZUOLI/ Aggressioni e tentati suicidi in carcere, SOS del sindacato di Polizia Penitenziaria

POZZUOLI – Dopo le recenti aggressioni avvenute nel carcere femminile di Pozzuoli, il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) denuncia la carenza di personale sanitario e di reparti per detenuti con patologie psichiatriche. Lo fa attraverso il segretario nazionale Antonio Pierucci «Ogni giorno ormai registriamo episodi di violenza e aggressioni – ha detto Pierucci a Infodivise- di conseguenza i poliziotti penitenziari, oltre ad essere costretti a gestire la sicurezza degli istituti in grave carenza di organico, devono affrontare la difficile gestione dei detenuti con patologie psichiatriche. Siamo preoccupati -ha aggiunto- dall’alto numero di eventi critici che si registrano ogni giorno e dall’assenza di provvedimenti contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze. Le aggressioni contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono all’ordine del giorno».