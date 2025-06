A Pozzuoli il “Terzo Memorial Carmine Franzese”: raccolti finora 120mila euro per la ricerca contro i sarcomi

POZZUOLI – Il Memorial Carmine Franzese è molto più di un evento: è una rivoluzione silenziosa fatta di amore, tenacia e ricerca. Carmine vive in ogni sorriso donato, in ogni passo avanti della scienza, in ogni speranza riaccesa. In poco più di un anno sono stati raccolti oltre 120.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon per sostenere la ricerca sui sarcomi pediatrici. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna il Terzo Memorial Carmine Franzese, un evento di amore, musica e speranza nato per onorare la memoria di Carmine, scomparso prematuramente a causa di un sarcoma. Lunedì 16 giugno 2025, nella splendida cornice di Villa Avellino e grazie alla collaborazione di Halo Eventi di Rossella e Brunella Argentino, andrà in scena una serata carica di emozioni e impegno civile.

Si alterneranno sul palco ospiti speciali, artisti e amici che condivideranno musica, parole e momenti indimenticabili.

L’EVENTO – A dare inizio alla serata sarà la lettura della lettera di Paolo Franzese e Antonietta Sandoli, genitori di Carmine. Parole che racchiudono il senso profondo di questa iniziativa: trasformare il dolore più grande in un’azione collettiva di speranza e consapevolezza. Durante il secondo memorial è stato annunciato un progetto concreto: la nascita del Centro Sarcomi, promosso dal compianto Dott. Massimo Abate e sostenuto dal Direttore Generale Rodolfo Conenna.

IL RICAVATO – Parte dei fondi serviranno anche a supportare la realizzazione di un laboratorio di ricerca in oncoematologia presso il Santobono Pausilipon che entro il prossimo autunno sarà realtà e che consentirà ai nostri medici di dispensare protocolli sperimentali a pazienti che non reagiscono alle normali chemioterapie, donando loro una speranza nuova.

COME PARTECIPARE – Per partecipare è richiesta una donazione minima di 50 euro a persona. Tutte le informazioni su modalità di pagamento, ritiro biglietti e agevolazioni fiscali sono disponibili sul sito ufficiale: www.memorialcarminefranzese.it