POZZUOLI – Come nasce 4 gusti? 4 gusti nasce dall’idea di unire i gusti più appetitosi per il palato con la nostra grande passione per la pizza. In più la lavorazione dell’impasto, gli ingredienti di alta qualità e i prodotti locali eccellenti rendono ogni versione della pizza, sia classica che moderna, inimitabile.

IL LOCALE – Il nostro locale nasce per accogliere gli ospiti in uno spazio confortevole e dispone di diverse sale, dove si incontrano più stili differenti. Lavoriamo con sapori semplici e genuini, per offrire tante pizze gustose e altamente digeribili. Siamo la scelta giusta anche per feste e ricorrenze speciali da trascorrere in compagnia di chi ami con la vera regina della tavola: la pizza!

INTRATTENIMENTO E SORPRESE – Nel rispetto del distanziamento proponiamo serate all’insegna dell’intrattenimento musicale e dello sport con la possibilità di guardare la partita mentre si gusta la pizza. In più ogni domenica proponiamo a pranzo un menù di degustazione casareccio realizzato in base alla stagionalità dei prodotti, per offrire sempre il meglio ai nostri ospiti. Qualità, tradizione, passione e varietà sono i punti di forza della nostra pizzeria. Riserviamo ai nostri ospiti tante sorprese: attualmente chi si iscrive alla nostra newsletter può ricevere una pizza in omaggio.

DOVE SI TROVA – 4 gusti si trova in Via Facione, 4 a Pozzuoli. Giorni e orari di apertura sono: Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì aperti dalle 19:00 alle 23:00; Sabato/Domenica aperti dalle 12:00 alle 23:00.

I CONTATTI – Facebook: https://www.facebook.com/4gusti.it; Instagram: https://www.instagram.com/4_gusti/ Email: [email protected] ; Fisso: +39 081 5265635 Cellulare: 392 050 17 93