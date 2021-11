POZZUOLI – Grazie a un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pozzuoli è possibile aderire all’iniziativa “Bike to work” per l’assegnazione di incentivi ai cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel Comune di Pozzuoli che utilizzano la bicicletta, anche a pedalata assistita, per il percorso casa-lavoro. Per poter maturare l’incentivo, a seguito della registrazione dei percorsi effettuati, dovrà essere installata sul proprio smartphone l’applicazione Strava, di cui è stata realizzata apposita guida per l’uso dall’amministrazione comunale. Sarà possibile presentare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 2 dicembre 2021. Le modalità di presentazione della domanda sono consultabili nell’avviso disponibile sul sito del Comune di Pozzuoli.