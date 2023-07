A Pozzuoli arriva la statua della Madonna delle Grazie: fedeli in processione e messa celebrata dal Vescovo

POZZUOLI – L’arrivo della statua della Madonna delle Grazie è previsto per la giornata di venerdì 14 luglio a Pozzuoli. Alle 18:15 si terrà il raduno nella chiesa Sacro Cuore ai Gerolomini e alle 18:30 la processione. Il nuovo simulacro percorrerà in corteo alcune strade cittadine, quali: Via G. Chiaro, Corso Umberto I, Lungomare S. Pertini (strade interne all’Area Pedonale), Via G. Matteotti, Largo G. Matteotti, Corso della Repubblica, Piazza della Repubblica (strade interne all’Area Pedonale), Corso della Repubblica (strade interne all’Area Pedonale) con conclusione nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria delle Grazie, dove il vescovo Carlo Villano presiederà la cerimonia eucaristica. Per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa il Comune di Pozzuoli ha disposto l’interdizione al traffico veicolare delle strade interessate alla processione.