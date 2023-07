QUARTO/ Salvati tre pitbull rinchiusi in gabbie, denunciate due persone per maltrattamenti

QUARTO – Tre pitbull, tenuti in spazi bui ed angusti e in pessime condizioni igienico-sanitarie, sono stati salvati dalla polizia municipale di Quarto. L’operazione rientra nell’ambito di alcuni controlli effettuati con il personale Asl e i volontari dell’Ange. Diversi i verbali elevati per mancanza di microchip e due le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli per maltrattamenti. Gli animali sono stati trasferiti in una struttura convenzionata.