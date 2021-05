RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, siamo i residenti di via Verga 15 al lotto 1 di Monterusciello. Fino a ieri la nostra zona era ricoperta da erbacce e sterpaglie e lungo la strada non esistono nemmeno i cestini per raccogliere i rifiuti. Così dopo una lunga attesa abbiamo deciso di adoperarci e abbiamo noi tagliato l’erba per ridare dignità a questa zona. Grazie per lo spazio che offrite alla popolazione.»

1 di 2