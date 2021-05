RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore Del Giudice sono un residente di Monterusciello e voglio segnalare attraverso il tuo giornale la presenza di questo motorino. Si trova da due giorni davanti alla fermata del pullman in via Monterusciello dove c’è la farmacia. Qualcuno lo ha lasciato con delle buste sopra. Ma è mai possibile che nessuno se ne accorga? Possibile mai che deve stare per due giorni fermo in mezzo alla strada occupando una parte della corsia? Questa sera alle 20 sono passato ed era ancora lì come testimonia questa foto. Grazie per il servizio che date alla comunità» (Luca D.F.)