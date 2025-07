A Monteforte Irpino ricordate le 40 vittime della strage: da Pozzuoli l’assessore Caiazzo, assenti il sindaco Manzoni e il suo vice

MONTEFORTE IRPINO – A rappresentare Pozzuoli nella prima delle due commemorazioni per la strage di Monteforte Irpino nel comune avellinese questo pomeriggio c’era l’assessore all’Ambiente Salvatore Caiazzo. Insieme alle autorità cittadine Caiazzo ha ricordato le 40 vittime della strage di Acqualonga nel giorno del dodicesimo anniversario. Insieme a lui i familiari delle vittime, numerose autorità militari e civili tra cui il vice prefetto di Monteforte Salvatore Guerra in rappresentanza della Commissione straordinaria associazioni, volontari del terzo settore e numerosi cittadini. Assenti invece il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni e il suo vice Filippo Monaco che salteranno anche l’appuntamento di domani in Piazza del Ricordo, a Pozzuoli, dove è attesa la seconda cerimonia. Il parroco don Fabio prima del minuto di silenzio e della benedizione ha ricordato il tragico evento e la morte degli “angeli di Acqualonga”.