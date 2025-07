Operai cadono da 15 metri in un cantiere a Pompei, ricoverati in gravi condizioni: uno è di Pozzuoli

POMPEI – E’ di Pozzuoli uno dei due operai precipitati oggi da una gru mentre stavano lavorando in un cantiere a Pompei. Le vittime sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Uno è stato portato all’ospedale di Castellammare l’altro, invece, all’ospedale Cardarelli. Durante la caduta, uno dei due è precipitato sui binari della stazione sottostante, oltre un muro di cinta che separa la strada ferrata dall’area di parcheggio di un supermercato MD. L’altro è invece caduto all’interno del parcheggio, dopo un volo di circa 15 metri. I due operai sono residenti a Pozzuoli e nel comune di Caivano. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Municipale che indagano sull’accaduto.