Josi premia il Prefetto di Napoli “Per il suo grande impegno profuso sul bradisismo”

BACOLI – Mercoledì 30 Luglio alle ore 20:30 presso Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra, il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, premierà il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. A lui il Premio “Anima Flegrea”. “Premiamo il Prefetto per il suo grande impegno profuso sul bradisismo”. La premiazione avverrà nel corso del festival culturale che sta animando la città di Bacoli, in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Nel corso dell’iniziativa, alla presenza di numerose istituzioni, il Prefetto terra una lectio magistralis sui temi dell’etica e del buon governo.