A Monte di Procida una biblioteca gratuita per bambini grazie a Progetto Teka Kids

MONTE DI PROCIDA – Oltre alla casetta esterna, presso il punto di CittadinanzAttiva Aps di Monte di Procida, una nuova iniziativa accende i riflettori sul diritto alla cultura fin dall’infanzia: grazie al Progetto Teka Monte di Procida Kids, sono ora disponibili gratuitamente tantissimi libri per bambini. Una piccola ma potente biblioteca a misura di bambino, nata con un intento semplice e rivoluzionario: rendere la lettura accessibile a tutti, senza barriere economiche o sociali. Perché, se è vero che la lettura è un’abitudine preziosa, è altrettanto vero che il primo passo per coltivarla è mettere i libri nelle mani dei più piccoli. In un mondo iperstimolato da schermi e distrazioni continue, questa piccola oasi di carta rappresenta una concreta possibilità per i più giovani di scoprire nuovi interessi, sviluppare immaginazione e spirito critico, e forse anche sognare un po’ più in grande. “In battaglia c’è tempo per leggere? Sì, se vuoi vincere con intelligenza.”. (Anonimo)

L’INIZIATIVA – Con il supporto del Progetto Teka Monte di Procida Kids, questa iniziativa è un esempio concreto di come, con poco, si possa fare tanto. Vi invitiamo a visitare il punto di CittadinanzAttiva APS Monte di Procida attiva, a prendere un libro e, se possibile, a lasciarne uno. Perché leggere è un dono, e come tutti i doni, cresce se condiviso. Monte di Procida legge. E tu? La sede è aperta il mercoledì dalle 17 alle 20 e tutti i giorni previo contatto telefonico al n. 3393538425. I libri sono totalmente gratuiti.