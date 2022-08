MONTE DI PROCIDA – Torna l’appuntamento con la Sagra del Mare Flegrea, kermesse giunta alla sua XXXII edizione. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Monte di Procida, si terrà nelle giornate di oggi, domani e sabato. «La Sagra del Mare Flegrea è uno dei momenti più sentiti dalla nostra comunità che nel tempo è diventato capace di attirare e deliziare tantissime persone dalla intera regione e non solo – dice il sindaco Giuseppe Pugliese – L’Associazione “Vivi l’Estate” è gastronomia, tradizione, coinvolgimento, divertimento, spettacolo. Ringrazio sentitamente loro e tutte le associazioni, i ristoratori, i cittadini e i volontari che li supportano in questa avvincente sfida per promuovere il nostro meraviglioso territorio e i suoi prodotti più genuini».