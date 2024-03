A Monte di Procida è tempo di “Re Casatiello”: sabato la tradizionale gara di Pasqua

MONTE DI PROCIDA – Torna Re Casatiello, la competizione promossa e organizzata dalla Pro Loco Monte di Procida dedicata alla conoscenza, alla promozione e valorizzazione del tipico dolce montese, il preparato da forno legato alla tradizione e ai riti della Pasqua. La gara ha valore promozionale e, pertanto, è riservata esclusivamente alle produzioni domestiche amatoriali delle famiglie montesi che si ispirano alla ricetta tipica raccolta nel ‘ Disciplinare di produzione e commercializzazione’ approvato dal comune di Monte di Procida e meritevole della tutela DE.CO, Denominazione Comunale. Per iscriversi alla gara è necessario consegnare il casatiello il giorno della competizione, presso la sede della manifestazione, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, e lasciare i riferimenti della persona che si è cimentata nella preparazione del casatiello, per l’eventuale premiazione finale. A valutare i casatielli, al fine di scegliere il Re Casatiello dell’anno, ci sarà una giuria composta da testimoni della tradizione montese, appassionati di gastronomia, giornalisti, foodblogger e rappresentanti delle istituzioni che nei giorni precedenti all’appuntamento avranno ricevuto la guida alla degustazione composta da tre aspetti fondamentali di cui tenere conto: esame visivo, olfattivo e gustativo.

LA TRADIZIONE – Il casatiello dolce montese è un lievitato da forno di cui non si hanno testimonianze precise se non a memoria d’uomo, sempre presente nella cultura materiale di Monte di Procida e Procida da cui comunque emergono delle differenze specie tra gli ingredienti. Il casatiello dolce è un derivato del pane, realizzato anche in altre aree della Campania e oltre regione, conosciuto spesso con il nome di pigna. Le caratteristiche che accomunano i diversi tipi sono l’uso del criscito, il lievito di riporto, la lunga e laboriosa procedura di lievitazione e lavorazione, articolata in diversi giorni e, simbolicamente, in tre rinfreschi del criscito, chiaro riferimento alla resurrezione del Signore. A distinguere però il casatiello montese dagli altri casatielli dolci e dalle pigne è la inderogabile assenza di latte, che non ne consentirebbe la lunga conservazione, l’uso esclusivo della sugna come grasso e, infine, l’assenza di aromi e canditi vari al di fuori di cannella, spremuta di arancia, scorza di limone e, negli ultimi cento anni, del liquore Strega. Merito di Re Casatiello è stato rinvigorire nelle famiglie di Monte di Procida la passione per questo dolce, difficile da realizzare e non ruffiano al gusto. Grazie ai riflettori della stampa di settore e alla competizione, riservata ai produttori domestici di casatielli, le giovani generazioni hanno potuto riscoprire il fascino di questo dolce dal gusto antico. Durante le degustazioni, il lavoro della giuria nonché dell’assaggio da parte del pubblico presente sarà dedicata una sezione all’abbinamento del casatiello dolce ai vini del territorio della azienda vitivinicola Cantine del Mare di Gennaro Schiano. Ad allietare l’appuntamento di quest’anno contribuirà l’esibizione della Corale Flegrea Ensemble Swing, diretta da Diana Schiano, un gruppo di cantori appassionati, egregiamente accompagnati, che da qualche anno propongono una rilettura allegra ma intensa dello swing.