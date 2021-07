POZZUOLI – Una discarica con sex toys è stata scoperta da alcuni cittadini in via Orsa Minore, a Licola Mare, nello spazio che ospita il mercatino rionale. Tra i rifiuti è stato rinvenuto di tutto. “L’area sopra al ponte dove si svolge il mercato del giovedì sta diventando una discarica di frigoriferi, e non solo -racconta Umberto Mercurio, presidente di Licola Mare Pulito – questo luogo sembra essere preferito da chi pratica sesso estremo a giudicare dagli oggetti che sono sparsi sul ponte. Un appello per favore rimuovete questi oggetti visto che li ci passeggiano anziani e bambini e mettete in sicurezza questa area. I frigoriferi sono stati scaricati perché hanno per l’ennesima volta spostato i New Jersey agli accessi lungo via Orsa Minore”.

