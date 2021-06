BACOLI – Per rendere più semplice capire dove sono posizionati i parcheggi di interscambio e qual è il percorso delle navette che portano alle spiagge di Miseno e Miliscola, il comune di Bacoli ha messo a disposizione una mappa attraverso la quale è possibile scaricare sul proprio dispositivo mobile una mappa del percorso, fruibile attraverso i QR Code che saranno posizionati sulle fermate, e attraverso questo link: https://www.flipsnack.com/ACBBC5EEFB5/mappa-percorso-navette-comune-di-bacoli.html

LE FERMATE – Sulla mappa sono indicate tutte le fermate delle navette e relative immagini dei parcheggi a cui si fa riferimento. Inoltre, sono stati indicati alcuni dei siti storico-archeologici che è possibile raggiungere facilmente grazie alle navette. Questi, invece, gli orari e tutte le fermate del servizio navetta Cuma-Miseno previsto per tutti i fine settimana, con corse ogni 30′ a partire dalle 8:30: Cuma (Scuola Via Cuma 167); Fusaro (Scuola Plinio il Vecchio – Via Fusaro); Fusaro (Parco Borbonico – Piazza Rossini); Fusaro (ex-Selenia, via Giulio Cesare); Cappella (area parcheggio di fronte MD, via Mercato di Sabato); Cappella (Scuola Gramsci – Viale Olimpico); Miliscola (ex Hotel Sorriso); Miliscola (ingresso spiaggia libera); Miseno (Chalet Giona).