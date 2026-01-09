A Bacoli l’eccellenza del pescato flegreo tra cucina, musica e intrattenimento

BACOLI – Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospita Parthenope Bacoli Blue Sea, evento dedicato alla valorizzazione della cucina flegrea e delle eccellenze del mare, con particolare riferimento al pescato stagionale e alla cozza. L’iniziativa, organizzata dal GAL Parthenope, si inserisce nel percorso di promozione del patrimonio culturale e identitario del territorio e sostiene la candidatura della Città di Bacoli a Capitale Italiana della Cultura 2028, attraverso un format che unisce gastronomia, cultura e divulgazione.

Cuore dell’evento saranno due show cooking, uno per ciascuna giornata, in programma nella Sala Ostrichina. Gli appuntamenti saranno curati dagli chef Giuseppe Di Costanzo e Agostino Alboretto, dei ristoranti Lulius Ristorante e Riccio Restaurant. Attraverso la cucina dal vivo, verranno proposte preparazioni che esaltano la qualità del pescato flegreo, con un focus particolare sulla cozza, prodotto simbolo del territorio flegreo e risorsa strategica dal punto di vista culturale, economico e gastronomico. A completare l’esperienza, sono previste degustazioni guidate, a cura di Fabio Postiglione, presidente dell’OP Mytilus Campaniae, e di Francesco Scamardella, dottore nutrizionista, che accompagneranno il pubblico in un percorso di conoscenza delle caratteristiche qualitative, nutrizionali e sostenibili dei prodotti del mare. Parthenope Bacoli Blue Sea rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, contribuendo a rafforzare l’immagine di Bacoli come destinazione capace di coniugare bellezza paesaggistica, patrimonio storico e identità enogastronomica, in linea con una visione di sviluppo sostenibile e integrato del territorio.