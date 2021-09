BACOLI – Sabato 25 settembre, ore 18, nel Parco Monumentale di Baia, primo appuntamento con il Cibus & Salus Festival, format turistico culturale ideato da M.A.C.S. – Mecenati per la Cultura, il Cinema e lo Sport e realizzato in collaborazione con il Parco Regionale dei Campi Flegrei, (con la partecipazione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei) all’interno della rassegna “Terrardente”. L’appuntamento è al tramonto, per godere dell’eccezionale scenografia del Parco Monumentale, con vista sull’insenatura di Baia e, sul versante opposto, sul il litorale di Cuma: spettacolo naturale che, a detta degli scrittori antichi, non aveva, in quanto a bellezza, pari al mondo. Si inizia con una piacevole passeggiata naturalistica guidata che, partendo dalla cittadina di Baia e risalendo la collina del Parco Monumentale, condurrà al panoramico luogo dove si ritiene sorgesse la Villa di Giulio Cesare. Lungo il percorso, le opere luminose dell’artista Annalaura Di Luggo.

LE DEGUSTAZIONI – In cima, un’ampia degustazione, curata dal MAVV Wine Art Museum partner di M.A.C.S., offrirà l’opportunità di conoscere una selezione di vini flegrei dalle origini antichissime. Tra le tipologie della DOC che verranno degustate durante l’evento ci sono la Falanghina dei Campi Flegrei Bianco, il Piedirosso dei Campi Flegrei (secco e il passito) dell’azienda vitivinicola flegrea La Sibilla, della famiglia Di Meo che da cinque generazioni è protagonista della viticoltura eroica nei Campi Flegrei. I calici verranno serviti dai sommelier professionisti dell’AIS con una narrazione dei grandi vini del territorio nel legame con la storia, l’archeologia e il mito a cura degli Accademici del MAVV Wine Art Museum. Saranno presenti il Prof. Raffaele Beato, che ha guidato l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, e l’archeologo Flavio Castaldo, scrittore ed autore di diverse opere che trattano con dovizia narrativa del nettare degli Dei nella Campania antica dall’epoca pompeiana alla fine dell’Impero Romano. Ad allietare il momento, alcune golose preparazioni espresse con ingredienti del territorio, preparate dallo chef puteolano Ciro Coccia. Il legame fra vini, prodotti del territorio e benessere verrà messo in evidenza dalla Dott.ssa Giovanna Muscogiuri, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e ricercatrice presso l’Università Federico II di Napoli. Ancora cultura ed emozioni durante la serata in un format inedito per i Campi Flegrei, con il sofisticato accompagnamento musicale dei Synaulia, ricercatori di suoni, musica e danze dell’antica Roma. Attraverso reperti archeologici, oggetti, rappresentazioni figurate e le fonti letterarie, hanno ricostruito gli strumenti musicali dell’antica Roma, i suoni antichi e la loro funzione nelle diverse occasioni. Giorgio Albertazzi, Piero Angela, la CNN, Discovery Channel li hanno voluti per arricchire i loro progetti teatrali e documentaristici, mentre Ridley Scott li ha scelti per alcune delle musiche del film “Il gladiatore”. Per concludere la serata, la giovane compagnia teatrale di Giugliano “Il Principe” metterà in scena un divertissement sul canovaccio dei Menecmi di Plauto. La serata sarà anche il palcoscenico dove si svolgerà l’assegnazione del premio “In Vino Veritas”, istituito dal MAVV Wine Art Museum, volto a riconoscere personalità che si sono distinte nella promozione del territorio Campano e del sistema Paese. In questa edizione, verranno premiati il manager e imprenditore partenopeo Riccardo Monti e la Prof.ssa Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e neo consigliere per l’Enogastronomia del ministero del Turismo guidato da Massimo Garavaglia.