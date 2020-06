BACOLI – Dal prossimo fine settimana, e per tutta l’estate, la città di Bacoli sarà presidiata di notte dalla polizia municipale. Il via libera è arrivato poche ore fa dalla giunta comunale. L’obiettivo della squadra di governo, guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, è controllare la movida e sanzionare gli incivili per far sì che la città non diventi terra di nessuno. «Il Comune, nonostante tutte le difficoltà di dissesto e di mancanza di personale, non può restare a guardare. Non ci gireremo dall’altra parte. Non tollereremo strade, piazze, borghi presi d’assalto da auto e moto in sosta vietata. Ognuno deve fare la propria parte – dichiara il primo cittadino di Bacoli – . Va bene divertirsi, va bene aprire nuove attività, va benissimo vivere il territorio. Ma si deve rispettare la nostra terra, si deve rispettare tutta la comunità. C’è tantissimo da fare: facciamolo insieme».