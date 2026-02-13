A Bacoli con l’occhio coperto in segno di solidarietà per il cane massacrato

BACOLI – Una ferita profonda, non solo sul corpo della piccola Giulietta, ma nell’anima di un’intera comunità. È questo il sentimento che ha animato la manifestazione di ieri sera a Bacoli, dove centinaia di cittadini e attivisti si sono riuniti per gridare il proprio sdegno contro l’atroce violenza subita da una cagnolina di 13 anni, legata a una tavola e colpita brutalmente fino a farle perdere un occhio. All’iniziativa, promossa dall’animalista Enrico Rizzi, hanno partecipato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione e Rosario Pugliese, membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde. In un gesto di profonda solidarietà, i presenti si sono coperti un occhio con la mano, riproducendo simbolicamente la menomazione subita da Giulietta.

LA VICINANZA – “Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza a questa creatura innocente e per ringraziare chi, come la signora Irina e la sua famiglia, non si è voltato dall’altra parte”, ha Borrelli dopo aver fatto visita a Giulietta presso l’abitazione della signora Irina dove è attualmente in cura. “Quanto accaduto è di una gravità inaudita: picchiare un cane anziano e indifeso è un atto indecente e vigliacco. Non daremo tregua finché non sarà fatta piena luce su questa vicenda e i responsabili non ne risponderanno davanti alla giustizia. Il silenzio è complicità, ma oggi Bacoli ha dimostrato che la civiltà e l’amore per gli animali prevarranno sempre sulla barbarie.” Borrelli, insieme a Rizzi, ha potuto constatare di persona i lenti ma costanti miglioramenti di Giulietta, seguita con dedizione da un medico veterinario. “Giulietta è diventata il simbolo di una battaglia che non riguarda solo i diritti degli animali, ma il livello di umanità della nostra società. Continueremo a monitorare il caso e a sostenere chiunque si batta contro ogni forma di crudeltà animale”, ha concluso il deputato.