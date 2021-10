IL PROGETTO – L’ospedale di Comunità di Bacoli sarà dotato di almeno 20 posti letto. L’assistenza sanitaria sarà garantita da medici e infermieri presenti continuativamente nella struttura, coadiuvati da operatori socio-sanitari e altri professionisti. «È una svolta per la città, che amplia e migliora i servizi della sanità pubblica per la comunità tutta, oltre a favorire un indotto economico per il territorio – continua il primo cittadino – Sono stati già fatti passi importanti: l’interesse da parte dell’Asl Napoli 2 Nord, poi il sopralluogo presso la struttura, in via Gaetano de Rosa, attuale sede del Comando di Polizia Municipale e dell’Ufficio Anagrafe. Nell’edificio che fu costruito per farne un asilo, ma che mai lo diventò, adesso, grazie ad una forte sinergia istituzionale, realizzeremo la casa dell’assistenza sanitaria a Bacoli». Con l’approvazione della delibera, la squadra di governo ha concesso i locali della struttura in comodato d’uso gratuito all’Asl. Presto la cittadina flegrea potrà, dunque, vantare la presenza di un presidio sanitario capace di accogliere chi non necessita di ricovero ospedaliero, ma che al contempo non può nemmeno essere assistito nel migliore dei modi a casa. Entro il 2026 sono previsti 381 ospedali di Comunità in tutta Italia. Uno di questi sorgerà a a Bacoli.