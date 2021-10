POZZUOLI – Quest’anno le giornate Fai d’Autunno 2021 (Fondo per Ambiente Italiano) si terranno il prossimo 16 e 17 ottobre. Un weekend per festeggiare la 10^ edizione di questa manifestazione che vedrà l’Accademia Aeronautica aperta al pubblico. Una straordinaria occasione per visitare, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, il massimo Istituto di formazione dell’Aeronautica Militare: Alcuni giovani “Apprendisti Ciceroni”, insieme ai frequentatori, accompagneranno i visitatori nel seguente percorso: il Piazzale Medaglie d’Oro, la Sala Simulatori, la Sala Motori, il Parlatorio, i Corridoi storici e la Chiesa. Sarà inoltre allestito uno stand a cura dell’Ufficio Concorsi per fornire tutte le informazioni sui prossimi bandi di concorso. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata, in una delle fasce orarie previste, al seguente link: ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI | Giornate FAI (fondoambiente.it), dove tra l’altro, sarà possibile leggere altre utili informazioni. L’accesso sarà consentito solo alle persone in possesso di mascherina protettiva e certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Il Green Pass non è obbligatorio per minori di 12 anni e soggetti esenti in base a idonea certificazione medica. Per i visitatori che giungeranno in auto sarà allestito un apposito parcheggio all’interno dell’Istituto.