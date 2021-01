QUARTO – Sono stati 167 i nuovi contagi (su 2031 tamponi effettuati) e 189 le persone guarite definitivamente a Quarto nel periodo che va dal 14 dicembre al 5 gennaio. Lo ha reso noto il sindaco Antonio Sabino che in giornata ha comunicato i dati ricevuti dall’Asl Napoli 2 Nord sulla situazione epidemiologica in corso nel comune flegreo. In totale sono 824 gli attuali positivi in città, di cui 3 sono ricoverati in ospedale mentre i restanti si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con pochi sintomi.

IN CALO – «Complessivamente la curva dei contagi sembra essere in lieve calo, e questa è una bella notizia, ma non è ancora arrivato il momento di rilassarci. -ha detto il sindaco che ha annunciato per domani- un incontro con i Dirigenti Scolastici e rappresentanti dei pediatri e dell’Asl per organizzarci in vista dell’apertura delle scuole.»