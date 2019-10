VARCATURO – Smaltimento illecito di rifiuti, denunciati in cinque. I carabinieri della Compagnia di Giugliano, nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati ambientali, hanno denunciato 5 persone, tutte ritenute responsabili di smaltimento e trasporto illecito di rifiuti. In particolare, i militari della stazione di Qualiano hanno sorpreso due soggetti, un 48enne di Giugliano e un 41enne di Casavatore, che stavano per depositare un carico di rifiuti ingombranti all’interno del locale campo nomadi. Secondo quanto ricostruito i rom avrebbero ricevuto in cambio dei rifiuti un compenso in denaro contante. I carabinieri della Stazione di Varcaturo, invece, hanno fermato e identificato tre persone a bordo di altrettanti furgoni. Nei cassoni erano stoccati e trasportati rifiuti di ogni genere: caldaie, elettrodomestici, lamiere, mobili dismessi, materassi e materiale di risulta. Privi di autorizzazione, i tre sono stati denunciati e i loro veicoli sottoposti a sequestro.