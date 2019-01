POZZUOLI – Un uomo che da giorni girovaga per le strade di Pozzuoli sembra essere Hans Jurghen, scomparso due anni a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il primo avvistamento è avvenuto nello scorso fine settimana nei pressi del Rione Toiano: ma ad attirare l’attenzione di alcuni passanti furono le condizioni fisiche dell’uomo, che mostrava diverse ferite al volto. Avvistamenti che sono continuati nella giornata di oggi in località “La Schiana”, ad Arco Felice e nei pressi della stazione di servizio Q8 in via Campi Flegrei. Foto e messaggi sono stati postati anche sulle varie pagine Facebook dove da più parti è stata segnalata la presenza di quest’uomo in città.

CHI L’HA VISTO? – La persona scomparsa da Tarquinia si chiamerebbe Hans Jurghen e della vicenda se ne occupò il 10 ottobre del 2016 la trasmissione “Chi l’ha Visto?”. L’uomo ad alcune persone che lo aiutarono disse, con forte accento tedesco, di chiamarsi Michel Colombani e di essere stato un medico. I residenti lanciarono un appello attraverso la trasmissione televisiva per identificare quell’uomo e cercare di risalire ai suoi familiari.