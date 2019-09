POZZUOLI – Si terrà domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 18 presso lo stadio comunale “Domenico Conte”, la cerimonia di intitolazione della Gradinata Francesco Serrapica, personaggio sportivo, tifoso e presidente del primo club puteolano di tifosi organizzati “Club Cuore Granata”. Alla cerimonia interverranno il sindaco Vincenzo Figliolia, l’assessore Anna Maria Attore, la presidente della Commissione per la Toponomastica Mena d’Orsi e gli altri componenti dell’organismo comunale, oltre alla famiglia e ai tanti amici dell’indimenticato concittadino.

LA STORIA – Francesco Serrapica, emblema dell’amore assoluto che un tifoso possa avere per la squadra della propria città, dedicò 20 anni della sua vita alla squadra di calcio di Pozzuoli, la Puteolana. Fin dai tempi del presidente Gamba seguì le sorti dei Diavoli Rossi: nel 1988 fondò il primo club puteolano di tifosi organizzati che prese il nome di “Comitato Pro Puteolana”, nel 1993 il comitato divenne “Club Cuore Granata” e dal 2008, anno della dipartita di Francesco, l’associazione si chiama “Club Cuore Granata Francesco Serrapica”.

IL RICORDO – «Francesco Serrapica, una persona semplice, di sani principi morali e religiosi, si è contraddistinto per il suo impegno socio-sportivo e per i valori che ha trasmesso ai sui tanti sostenitori. Attraverso questo riconoscimento, ci auspichiamo che tutti i tifosi, al di là delle appartenenze, vivano lo sport, come lui ci ha insegnato, quale occasione di aggregazione e condivisione – ha dichiarato Mena d’Orsi, Presidente della Commissione per la Toponomastica. – La scelta dell’intitolazione di una gradinata dello stadio comunale “Domenico Conte” è stata fatta in considerazione del forte legame evocativo che questo luogo riveste e in quanto qui, più che altrove, è materialmente palpabile l’attaccamento dei tifosi alla squadra di calcio della città di Pozzuoli a cui vanno i miei più fervidi auguri per la stagione calcistica appena cominciata. La commissione proseguirà i lavori con la celerità e lo zelo di sempre, cercando di valorizzare luoghi e personalità illustri, ben accostandoli tra loro». Mentre il sindaco Vincenzo Figliolia lo ricorda così:«Ho un ricordo ancora vivo di Francesco Serrapica, uomo di sani principi morali, autentica espressione della passione calcistica ed esempio per tutti i tifosi, e non solo, per i valori che ha saputo trasmettere. A lui oltretutto mi legava un’amicizia vera, un percorso di vita comune costellato di affetto e stima. Ci è sembrato un atto dovuto, nei suoi confronti ma anche per la sua famiglia e per quanti lo hanno conosciuto, dedicargli una parte del Domenico Conte, lo stadio che lo ha visto protagonista per tanti anni a sostegno della squadra della sua città».