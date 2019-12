POZZUOLI – Tragico incidente poco fa lungo via Solfatara, dove ha perso la vita un centauro che viaggiava in sella ad uno scooter. Il mezzo a due ruote ha impattato violentemente contro un’auto nei pressi del “Parco Di Bonito”. La vittima è un dirigente di polizia intorno alla cinquantina di anni. In questo momento il traffico è seriamente rallentato. In direzione Napoli è obbligatorio svoltare verso il ponte Copin, mentre in direzione Pozzuoli i veicoli sono obbligati a percorrere via Vecchia San Gennaro. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato. (Seguiranno aggiornamenti)