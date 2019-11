POZZUOLI – Lezioni ancora ferme domani a Pozzuoli per avverse condizioni meteo. La decisione è stata presa poco fa, in via cautelare, dal sindaco Vincenzo Figliolia che ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata di mercoledì 6 novembre 2019 recependo l’avviso di allerta meteo di colore arancione emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania. Chiusi anche i parchi verdi e il cimitero comunale.