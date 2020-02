POZZUOLI – Mezza città paralizzata dal traffico e code chilometriche di auto. Domenica mattina da incubo questa mattina a Pozzuoli dove numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati per ore lungo le strade. In particolare in via Montenuovo Licola Patria, da Arco Felice fino a “La Schiana” il caos è stato totale. Bloccati anche gli svincoli della Tangenziale di Cuma, Lago d’Averno e Arco Felice sia in entrata che in uscita, code di auto si sono formate anche al Rione Toiano e in via Campi Flegrei. «Siamo fermi da mezz’ora. Ma dove sono i vigili? Mezza Pozzuoli bloccata è bloccata e loro non ci sono. E’ assurdo» è lo sfogo di un automobilista bloccato nei pressi del belvedere del lago d’Averno.