MONTE DI PROCIDA – Dal 27 al 30 giugno 2019 nella splendida terrazza naturale di Monte di Procida in via Panoramica 33 (adiacente Casa Comunale/Municipio) si terrà la IV edizione del “Festival della Cistecca”, evento gastronomico atteso dagli amanti del panino di qualità e del buon cibo di strada. Tante le novità, non solo gastronomiche, per questa IV edizione del Festival, tra cui un’area giochi con gonfiabili e intrattenimento per bambini e un nuovo programma artistico. Oltre al gustoso panino con la Cistecca Montese, sarà possibile assaporare le speciali fritture e i ravioli ripieni di cistecca, il tutto accompagnato da ottima birra, vino e da tanto intrattenimento, con musica dal vivo suonata dalle migliori cover band campane. Il programma del Festival verrà illustrato durante la conferenza stampa che si terrà il oggi alle ore 17 presso la sala Consiliare del comune di Monte di Procida. Nell’occasione verrà presentato anche il progetto territoriale e imprenditoriale nato nel 2010 che ha portato alla nascita del marchio collettivo “La vera cistecca montese”, nonché la proposta di Denominazione Comunale DE.CO avanzata dal Comune di Monte di Procida.