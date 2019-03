POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha organizzato anche per l’anno scolastico in corso il progetto di Educazione Stradale denominato “Vigile per un giorno”, rivolto prevalentemente agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. All’iniziativa hanno aderito i plessi scolastici Artiaco, Pergolesi 2 e Quasimodo. Per questa finalità il Comando della Polizia Municipale ha istituito un apposito nucleo di educazione stradale. Il progetto prevede due ore di lezione teorica in classe, svolte con l’ausilio di filmati e giochi interattivi, e una lezione pratica su strada con visita ai servizi operativi del Comando di via Luciano.