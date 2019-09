POZZUOLI – , alle 11 (in seconda convocazione venerdì 27 alle 11), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Convenzione per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (approvazione del nuovo schema per ammissione al beneficio sia dei condannati che degli imputati con sospensione del processo); due mozioni presentate dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle: una sulla “variazione tariffe della sosta su strisce blu”, la seconda sulla “sottoscrizione della convenzione tra Anpal Servizi e Regione Campania per l’assunzione dei Navigator previsti dal Reddito di Cittadinanza”.